У Києві більше не зупинятимуть наземний транспорт під час тривог: метро поки працюватиме без змін

З 21 березня наземний громадський транспорт Києва більше не зупинятиметься під час оголошення повітряної тривоги, а продовжуватиме рух за маршрутом.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва, повідомили у КМДА.

Тож за новим алгоритмом у разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні перевізники робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом. Всі охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце. За потреби пасажирам буде надана необхідна допомога.

Після цього водій транспорту робитиме оголошення про можливість подальшого продовження поїздки за маршрутом. Водночас у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

При цьому метро поки працюватиме в тому ж режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

Раніше ми писали, що кияни зареєстрували вже дев'яту петицію із закликом дозволити роботу громадського транспорту під час тривог. Всі останні вісім петицій міська влада Києва не підтримувала.

Нагадаємо, з 1 серпня 2022 року у Києві громадський транспорт зупинявся під час повітряних тривог за рішенням Рада оборони Києва. За весь час простою транспорту під час тривог економіка Києва втратила мінімум 5,4 мільярдів гривень.