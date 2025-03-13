Київ втратив щонайменше 5,4 млрд гривень через зупинку транспорту під час тривог

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Валерія Гуржий
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Економіка Києва втратила мінімум 5,4 мільярдів гривень через зупинку комунального транспорту під час повітряних тривог.

Про це пишуть "Пасажири Києва".

В організації наголошують на тому, що це рішення безглузде і шкідливе для жителів Києва, яке приносить колосальну економічну шкоду для міста та посилює соціальну напруженість, адже ніякого фактичного підвищення безпеки пасажирів немає.

Адже пасажири не йдуть в укриття на тих зупинках, на яких їх висадили, а скупчуються на них в очікуванні на маршрутки та таксі, чим ставлять себе під ще більший ризик. Не йдуть в укриття й водії комунального транспорту.

"Зате їздять маршрутки і таксі, якими кияни вже вимушені користуватися під час тривог і переплачувати сотні гривень, щоб дістатися потрібного місця", – долали "Пасажири Києва".

Додається, що розрахунки проводилися за методикою, яку раніше публікувала компанія "ПроМобільність". Відповідно до якої, всього 1 година простою комунального транспорту під час повітряної тривоги коштує Києву як мінімум 8,7 млн грн.

Раніше ми писали, що Київ залишився єдиним містом України, яке зупиняє комунальний транспорт під час тривог.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2022 року у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. Відомо, що лише за рік зупинки громадського транспорту під час повітрянних тривог Київ втратив 2,4 мільярди гривень.

Також ми писали, що у травні минулого року транспортна комісія Київради не підтримала вже сьому петицію киян про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.

Згодом КМВА напрацювала нові алгоритми руху громадського транспорту в столиці під час повітряної тривоги.

Фото: Depositphotos

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Опубліковано: 13 березня 2025
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