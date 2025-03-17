Кияни підтримали вже дев'яту петицію із закликом дозволити роботу транспорту під час тривог

Вже дев'ята петиція із закликом дозволити роботу громадського транспорту під час тривог набрала необхідну кількість голосів.

Жителі міста наголошують на тому, що через зупинку комунального транспорту не можуть нормально добиратися на роботу або додому.

В основному під час тривог зупиняється державний транспорт, а приватні перевізники продовжують працювати, хоча були випадки, коли й приватних перевізників зупиняла патрульна поліція. До того ж, під час тривог люди не йдуть до укриття, а пересідають на маршрути приватних перевізників або на таксі.

Найскладніше дістатися додому жителям лівого берега, адже метро під час тривоги не їздить з одного берега на інший. А якщо тривога пролунала незадовго до коментаднської години, то майже єдиний спосіб дістатися дому – це таксі, яке за таких умов сильно зростає в ціні.

Як заявили у спільноті "Пасажири Києва", дев'ята петиція є абсолютним рекордом, адже ще з жодної теми у Києві ніколи не було такої кількості петицій.

Раніше ми писали, що економіка Києва втратила мінімум 5,4 мільярдів гривень через зупинку комунального транспорту під час повітряних тривог.

Нагадаємо, що Київ залишився єдиним містом України, яке зупиняє комунальний транспорт під час тривог. Так, з 1 серпня 2022 року у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва.

Також ми писали, що у травні минулого року транспортна комісія Київради не підтримала вже сьому петицію киян про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.

Згодом КМВА напрацювала нові алгоритми руху громадського транспорту в столиці під час повітряної тривоги.