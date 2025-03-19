Громадські організації закликають скасувати сезонне підвищення швидкості в Києві до 80 км/год

Сім громадських організацій звернулися до КМВА з проханням не підвищувати з 1 квітня швидкісний режим на окремих вулицях міста.

Вони наголошують, що збільшення швидкості з 50 до 80 км/год може призвести до зростання кількості ДТП, смертності та травм на дорогах.

До звернення долучилися організації U-Cycle, Пасажири Києва, Vision Zero, Доступно.ua, Екодія, ЦЕДЕМ і MotoHelp. Вони закликають КМВА організувати робочу зустріч із Департаментом транспортної інфраструктури КМДА, патрульною поліцією та громадськістю, щоб обговорити це питання.

Активісти просять залишити максимальну швидкість 50 км/год на таких вулицях:

проспект Миколи Бажана;

Столичне шосе;

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Подолу до мосту Патона);

проспект Романа Шухевича;

проспект Степана Бандери;

Дорога Р-69 (від Великої окружної до меж Києва).

Громадські організації наголошують, що збільшення швидкості на цих вулицях можливе лише за умови відповідності вимогам “Методики прийняття рішень про встановлення обмежень швидкості”, затвердженої Міністерством інфраструктури у 2018 році.

Активісти закликають міську владу керуватися принципом “Безпека перш за все” і дотримуватися концепції Vision Zero, яка передбачає нульову толерантність до смертей у ДТП. Вони наголошують, що швидкість руху – ключовий фактор тяжкості наслідків аварій, тому будь-яке підвищення швидкісного ліміту повинно бути виправдане інженерними рішеннями, які зменшують ризики на дорогах.

За даними Патрульної поліції, у 2024 році перевищення швидкості стало причиною майже 40% ДТП із тяжкими наслідками. У Києві за рік загинули 107 людей, а 2 444 особи отримали травми.

Повністю ознайомитися зі зверненням можна за посиланням.

Фото: focus.ua