У центрі Львова перепрограмували світлофори для швидшого руху трамваїв

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Ірина Маймур
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У Львові на перехресті вул. Руська – Підвальна перепрограмували світлофори, щоб забезпечити пріоритетний рух трамваїв.

Про це повідомляє ЛКП “Львівавтодор”.

Завдяки перепрограмуванню середній час проїзду трамваїв на маршруті площа Митна – вулиця Руська скоротився на 10-15%, а на напрямках Руська – площа Митна та Підвальна – площа Митна – до 10%.

Як це працює

  • Світлофори отримали фізичні детектори, які розпізнають наближення трамвая.
  • Система передає сигнал на дорожній контролер, який подовжує зелену фазу.
  • Трамваї проїжджають перехрестя без затримок, не чекаючи наступного циклу світлофора.

Фото: ЛКП “Львівавтодор”

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Опубліковано: 19 березня 2025
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