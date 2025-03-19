У центрі Львова перепрограмували світлофори для швидшого руху трамваїв

У Львові на перехресті вул. Руська – Підвальна перепрограмували світлофори, щоб забезпечити пріоритетний рух трамваїв.

Про це повідомляє ЛКП “Львівавтодор”.

Завдяки перепрограмуванню середній час проїзду трамваїв на маршруті площа Митна – вулиця Руська скоротився на 10-15%, а на напрямках Руська – площа Митна та Підвальна – площа Митна – до 10%.

Як це працює

Світлофори отримали фізичні детектори, які розпізнають наближення трамвая.

Система передає сигнал на дорожній контролер, який подовжує зелену фазу.

Трамваї проїжджають перехрестя без затримок, не чекаючи наступного циклу світлофора.

Фото: ЛКП “Львівавтодор”