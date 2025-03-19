У центрі Львова перепрограмували світлофори для швидшого руху трамваїв
У Львові на перехресті вул. Руська – Підвальна перепрограмували світлофори, щоб забезпечити пріоритетний рух трамваїв.
Про це повідомляє ЛКП “Львівавтодор”.
Завдяки перепрограмуванню середній час проїзду трамваїв на маршруті площа Митна – вулиця Руська скоротився на 10-15%, а на напрямках Руська – площа Митна та Підвальна – площа Митна – до 10%.
Як це працює
- Світлофори отримали фізичні детектори, які розпізнають наближення трамвая.
- Система передає сигнал на дорожній контролер, який подовжує зелену фазу.
- Трамваї проїжджають перехрестя без затримок, не чекаючи наступного циклу світлофора.
Фото: ЛКП “Львівавтодор”
Опубліковано: 19 березня 2025
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