Парклет на Подолі планують оновити: активісти збирають ідеї від містян

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Ірина Маймур
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Парклет на вулиці Хорива, що встановили у 2021 році, планують оновити.

Про це повідомили в громадській організації “Подоляночка”.

До 24 березня жителі міста можуть запропонувати свої ідеї щодо покращення простору — від нових рослин до зміни кольору чи функцій.

Збір пропозицій проводять через спеціальну форму. У ній також можна залишити контакти, аби долучитися до толоки — дату прибирання організатори повідомлять додатково.

За парклетом останні роки доглядає команда разом з мешканцями району. Активісти закликають усіх охочих долучитися до спільного оновлення простору, який став важливою точкою для відпочинку на Подолі.

Фото: “Парклет на Хорива"; "Подоляночка"

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Опубліковано: 21 березня 2025
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