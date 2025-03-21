Парклет на Подолі планують оновити: активісти збирають ідеї від містян
Парклет на вулиці Хорива, що встановили у 2021 році, планують оновити.
Про це повідомили в громадській організації “Подоляночка”.
До 24 березня жителі міста можуть запропонувати свої ідеї щодо покращення простору — від нових рослин до зміни кольору чи функцій.
Збір пропозицій проводять через спеціальну форму. У ній також можна залишити контакти, аби долучитися до толоки — дату прибирання організатори повідомлять додатково.
За парклетом останні роки доглядає команда разом з мешканцями району. Активісти закликають усіх охочих долучитися до спільного оновлення простору, який став важливою точкою для відпочинку на Подолі.
Фото: “Парклет на Хорива"; "Подоляночка"
Опубліковано: 21 березня 2025
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