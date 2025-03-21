У Дарницькому районі вивозять покинуті й пошкоджені обстрілами автівки: фото

У Дарницькому районі стартувала евакуація залишених та пошкоджених через війну автівок.

Про це повідомили в КМВА.

Наразі в Києві вже облікували близько 600 таких транспортних засобів, але за попередніми підрахунками їх може бути до тисячі. В кожному районі міста створюють спеціальні тимчасові комісії, які ухвалюють рішення щодо евакуації й подальшої долі автівок. Алгоритм затвердила Рада оборони Києва.

Перші машини вже вивезли з Дарницького району. Їх переміщують на визначені майданчики КП “Київтранспарксервіс”, де вони зберігатимуться безплатно. Усі дії фіксують комунальні служби та поліція.

Якщо власник захоче забрати свій транспорт, він зможе подати відповідний запит.

“Ми організували процес з максимальною повагою до людей. Власники можуть повернути свої машини у будь-який момент”, — заявив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Фото: КМВА