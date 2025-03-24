Кияни очистили від реклами та графіті всі мозаїки на бульварі Лесі Українки

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Валерія Гуржий
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Кияни зібралися та очистили від рекламних оголошень, клею та графіті всі мозаїки на бульварі Лесі Українки.

Про це повідомила дослідниця архітектури Ельміра Еттінгер.

Це вже не перша зустріч небайдужих киян. Минулого разу їм не вдалося очистити всі мозаїки, а цього разу вони додатково вирішили використовувати окріп для змиття клею за порадою художниці Інги Леві. З ним клей дійсно змивається легше, тож цього разу вдалося очистити всі мозаїіки. На це пішло 6 годин.

Мозаїки у 70-х роках зробили відомі українські монументалісти Анатолій Гайдамака, Лариса Міщенко та Олександр Міловзоров. Їм вже більше 50 років, і вони прекрасно збереглися, але на них постійно щось клеять та обмальовують.

Фото: Іван Герасименко

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Опубліковано: 24 березня 2025
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