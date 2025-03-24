Дивіться, як у Києві оновлюють та ремонтують трамваї: фото

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Валерія Гуржий
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У Києві продовжують оновлювати міський електротранспорт. Капітальний ремонт трамваїв дає змогу продовжити їхню експлуатацію ще на 10 років, підвищити комфорт і безпеку пасажирів.

Про це повідомили в КП "Київпастранс".

Зазначається, що під час робіт замінюють тримальні елементи, візки, тягові електродвигуни та гальмівну систему; встановлюють сучасні системи управління та електроніки; модернізують салон; оновлюють/влаштовують пандуси та облаштовують спеціальні місця зі спинками для осіб з інвалідністю.

У капітально відремонтованому трамваї типу "Татра" ТЗ, де немає можливості встановити пандус, на сходах є попереджувальні смуги, встановлені за європейськими стандартами. Після завершення ремонту встановлюють системи відеоспостереження.

Цього року заплановано капітально відремонтувати 10 трамваїв: 5 – у Дарницькому депо, 3 – в депо ім. Шевченка та 2 – в Подільському трамвайному депо. У середньому капремонт триває 3–4 місяці, залежно від зносу трамвая та наявності необхідних запчастин.

Фото: Київпастранс

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Опубліковано: 24 березня 2025
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