Недобудовану дитячу клініку на Обсерваторній виставили на аукціон

У Києві на аукціон виставили недобудовану дитячу уронефрологічну клініку на вулиці Обсерваторна, 3/1.

Про це йдеться на сайті Національної електроної біржі.

Організатором торгів виступив Фонд держмайна, а балансоутримувачем є ДУ “Інститут урології ім. академіка О. Ф. Возіанова”. Загальна площа об'єкту складає 6800 квадратних метрів.

Стартова ціна лота становитиме 7,46 млн грн, а гарантійний внесок – 1,49 млн гривень. Електронний аукціон розпочнеться 15 квітня о 11:40.

Дитячу клініку почали зводити ще у 1980-х роках. Проте через економічну кризу після розпаду СРСР будівництво було заморожено. Після цього його пропонували добудувати, перепрофілювати чи навіть знести.

Фото: Національна електрона біржа