У центрі Києва можуть створити смугу для спільного руху автівок і велосипедів

У Києві вздовж Чеховського провулку може з’явитися велокоридор — смуга для спільного руху автівок та велосипедів зі швидкістю до 30 км/год.

Ініціативу запропонували під час “Київської майстерні міста” Центр організації дорожнього руху разом із громадськими організаціями U-Cycle та “Пасажири Києва”.

Йдеться про ділянку між вулицями Гончара та Бульварно-Кудрявською. Формат спільного руху відрізняється від класичних велосмуг тим, що ним дозволено пересуватись не лише велосипедистам, а й автомобілям, але з обмеженням швидкості до 30 км/год. Це має знизити ризики на вузьких вулицях і зробити рух безпечнішим для всіх учасників.

Подібні рішення вже реалізовані в Києві на вулиці Микитенка, Центральній Садовій на Русанівських садах і Ботанічній площі. Їх вважають тимчасовим, але ефективним варіантом для розвитку велоінфраструктури.

Також під час обговорення прозвучала пропозиція облаштувати безпечніші перетини для велосипедистів на майбутньому шляхопроводі в районі Осокорків. Зокрема, йшлося про зменшення радіусів поворотів авто, аби зробити продовження велодоріжки до Дніпровської набережної безпечнішим. Однак частину ідей, зокрема пандуси, наразі відхилили через нестачу фінансування.

Фото ілюстративне: ГО “Зручне місто”