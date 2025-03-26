На Південному мосту частково обмежать рух до серпня

З 28 березня до 1 серпня 2025 року у Києві частково перекриють рух транспорту з лівого на правий берег через Південний міст.

Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мосту, повідомляє ‘Київавтодор”.

Ремонт охопить ділянку довжиною 650 метрів у напрямку вулиці Саперно-Слобідської, а також Столичного та Наддніпрянського шосе. Під час робіт планують замінити залізобетонну плиту проїжджої частини, оновити гідроізоляцію та покласти новий асфальт.

Водіям радять враховувати зміни в русі під час планування маршрутів.

Фото: igotoworld.com