На Південному мосту частково обмежать рух до серпня
З 28 березня до 1 серпня 2025 року у Києві частково перекриють рух транспорту з лівого на правий берег через Південний міст.
Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мосту, повідомляє ‘Київавтодор”.
Ремонт охопить ділянку довжиною 650 метрів у напрямку вулиці Саперно-Слобідської, а також Столичного та Наддніпрянського шосе. Під час робіт планують замінити залізобетонну плиту проїжджої частини, оновити гідроізоляцію та покласти новий асфальт.
Водіям радять враховувати зміни в русі під час планування маршрутів.
Фото: igotoworld.com
Опубліковано: 26 березня 2025
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