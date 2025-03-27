У Гостомелі збудують житловий квартал для переселенців із Бахмута

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Ірина Маймур
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У Гостомелі з’явиться новий житловий квартал для переселенців з Бахмута, які втратили житло через бойові дії.

Про це повідомляє Бахмут IN.UA.

Проєкт ініціювала Бахмутська міська військова адміністрація, і він уже отримав підтримку місцевої влади.

Наразі триває підбір земельної ділянки та аналіз технічних можливостей для будівництва. Планується звести кілька багатоповерхівок з повноцінною інфраструктурою — мікрорайон буде нагадувати Бахмут.

У майбутньому тут зможуть поселитися близько 3000 людей.

Проєкт має на меті створити безпечний і комфортний простір для тих, хто змушений був покинути рідне місто через війну, та забезпечити їх житлом у новій громаді.

Фото ілюстративне: “Агропроект”

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Опубліковано: 27 березня 2025
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