У Гостомелі збудують житловий квартал для переселенців із Бахмута
У Гостомелі з’явиться новий житловий квартал для переселенців з Бахмута, які втратили житло через бойові дії.
Про це повідомляє Бахмут IN.UA.
Проєкт ініціювала Бахмутська міська військова адміністрація, і він уже отримав підтримку місцевої влади.
Наразі триває підбір земельної ділянки та аналіз технічних можливостей для будівництва. Планується звести кілька багатоповерхівок з повноцінною інфраструктурою — мікрорайон буде нагадувати Бахмут.
У майбутньому тут зможуть поселитися близько 3000 людей.
Проєкт має на меті створити безпечний і комфортний простір для тих, хто змушений був покинути рідне місто через війну, та забезпечити їх житлом у новій громаді.
Фото ілюстративне: “Агропроект”
Опубліковано: 27 березня 2025
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