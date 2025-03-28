У Києві запустили першу екомашину для збору батарейок на перероблення

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Ірина Маймур
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На правому березі Києва запрацювала перша екомашина, яка збирає вживані батарейки.

Ініціативу запустили компанія “Профпереробка” разом із всеукраїнським екорухом “Батарейки, здавайтеся!”.

Машина вивозить батарейки, зібрані у мережах ЕпіцентрК, Сільпо, NOVUS, Велмарт, JYSK, METRO, FOZZY, COMFY, а також у школах, університетах і житлових будинках, що долучилися до ініціативи. Потім вона доправляє їх на спеціальний склад.

Після накопичення достатньої партії батарейки передадуть на перероблення до заводів у Польщі, Німеччині, Франції та інших країнах.

Під час тестового запуску за місяць екомашина вже перевезла понад 5 тонн батарейок. Тепер вона офіційно вийшла на маршрут.

Перероблення повністю фінансують партнери руху — виробники й дистриб’ютори батарейок: Panasonic, VARTA, Duracell, GP Batteries та інші. А логістику на правому березі Києва забезпечує компанія “Профпереробка”.

Екорух закликає й інші міста приєднуватися до ініціативи. Сьогодні подібні програми вже працюють у Кропивницькому, Полтаві, Хмельницькому, Чорткові, Горі та низці інших громад.

Щоб організувати пункт збору батарейок у своєму офісі, навчальному закладі чи будинку, необхідно заповнити форму або звернутися до команди "Батарейки, здавайтеся!" на пошту go@batareiky.ua.

Фото: “Батарейки, здавайтеся!”

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Опубліковано: 28 березня 2025
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