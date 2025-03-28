У Києві запустили першу екомашину для збору батарейок на перероблення
На правому березі Києва запрацювала перша екомашина, яка збирає вживані батарейки.
Ініціативу запустили компанія “Профпереробка” разом із всеукраїнським екорухом “Батарейки, здавайтеся!”.
Машина вивозить батарейки, зібрані у мережах ЕпіцентрК, Сільпо, NOVUS, Велмарт, JYSK, METRO, FOZZY, COMFY, а також у школах, університетах і житлових будинках, що долучилися до ініціативи. Потім вона доправляє їх на спеціальний склад.
Після накопичення достатньої партії батарейки передадуть на перероблення до заводів у Польщі, Німеччині, Франції та інших країнах.
Під час тестового запуску за місяць екомашина вже перевезла понад 5 тонн батарейок. Тепер вона офіційно вийшла на маршрут.
Перероблення повністю фінансують партнери руху — виробники й дистриб’ютори батарейок: Panasonic, VARTA, Duracell, GP Batteries та інші. А логістику на правому березі Києва забезпечує компанія “Профпереробка”.
Екорух закликає й інші міста приєднуватися до ініціативи. Сьогодні подібні програми вже працюють у Кропивницькому, Полтаві, Хмельницькому, Чорткові, Горі та низці інших громад.
Щоб організувати пункт збору батарейок у своєму офісі, навчальному закладі чи будинку, необхідно заповнити форму або звернутися до команди "Батарейки, здавайтеся!" на пошту go@batareiky.ua.
Фото: “Батарейки, здавайтеся!”