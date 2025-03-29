У центрі Львова вперше за 130 років збудують православну церкву: як вона виглядатиме

У Львові з’явиться новий православний храм — церкву Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці планують збудувати на вулиці Пекарській, поруч з Університетом ветеринарної медицини.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Це буде перший православний храм, зведений в історичному центрі міста за останні 130 років.

Проєкт обрали за результатами архітектурного конкурсу, а будівництво планують розпочати після завершення війни — винятково за благодійні кошти.

Переможцем конкурсу став архітектор Андрій Лесюк. Як пишуть у спільноті NE:Urban, його робота є чудовим переосмисленням давніх православних традицій (хрестоподібного планування та монолітного куполу) з сучасними архітектурними рішеннями. Окрім того, автори попрацювали і сформували правильні підходи до розміщення в ландшафті без радикальних трансформацій з мінімальним втручанням в схил та збереженням зелених насаджень.

Церкву збудують з цегли, а куполи й фасади оздоблять у стилі, який гармонійно вписується в ландшафт вулиці Пекарської. Всередині храму передбачене атмосферне освітлення, а поруч — окремо розташована дзвіниця.

Під основним приміщенням храму також розмістять кілька функціональних зон: укриття, недільну школу, санвузли та допоміжні приміщення для парафіян.

“Це буде місце, де поєднаються давні традиції та сучасний погляд на сакральну архітектуру”, — розповів Андрій Садовий.

Фото: Андрій Садовий