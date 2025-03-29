В Ірпені відкрили меморіал і висадили лавандову галявину до річниці звільнення міста: фото

В Ірпені облаштували меморіальний простір до річниці звільнення міста.

Про це повідомляє Ірпінська міська рада.

Комплекс облаштували на перехресті вулиці Багірова та Гостомельського шосе — саме тут під час активних бойових дій був розташований блокпост “Караван Гала”.

У межах проєкту встановили металеву стелу з назвою “Простріляний Ірпінь” і відкрили підземний виставковий простір із фотографіями та відео, що документують наслідки окупації.

Крім того, у парку “Покровський” відкрили пам’ятник “На щиті” й провели панахиду за загиблими. На Центральній площі пройшли урочистості, відкрили частину Алеї полеглих героїв і передали допомогу ЗСУ.

Також до дня звільнення Ірпеня від російських окупантів на набережній міста висадили 300 кущів лаванди.

Галявина отримала назву “Вічна весна”.

Фото: Ірпінська міська рада; Київська ОВА