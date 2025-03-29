У Бучі зведуть меморіал пам’яті жертв російської окупації: яким він буде

У Бучі створять меморіал пам’яті жертв російської окупації.

Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.

Над проєктом працює архітектурна студія Urban Design на чолі зі Станіславом Дьоміним. Простір меморіалу має розповідати про 33 дні окупації міста — не через дати й цифри, а через архітектуру, форму, матеріали й тишу.

Основна конструкція буде перевернутою — як символ перевернутого життя бучанців, які пережили жахи війни та втратили близьких. Через підземний коридор, що знову виходить до світла, автори проєкту хочуть передати шлях від страху до надії.

Поруч із головною спорудою розмістять штучну водойму. На її берегах встановлять таблички з іменами загиблих, кожна з яких світитиметься вночі — як нагадування про пам’ять, яка не згасає.

Меморіал зведуть на території Храму Святого Андрія Первозванного й Усіх Святих, де поховали 116 вбитих під час окупації мешканців міста.

Фото: Анатолій Федорук