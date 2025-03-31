На вулиці Стеценка почали розширювати проїжджу частину та будувати велодоріжки

У Києві розпочалася реконструкція вулиці Стеценка на ділянці від проспекту Академіка Палладіна до вулиці Мрії.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Всього проєкт реконструкції поділений на 4 черги. Наразі почався ремонт першої черги, протяжність якої складає майже 2 кілометри. Під час робіт замінять дощову каналізацію, облаштують інші інженерні мережі – водо- та газопровід, побутову каналізацію та мережі зовнішнього освітлення.

Загалом реконструкція вулиці передбачає:

розширення проїжджої частини до 6 смуг (по 3 в кожному напрямку);

будівництво велодоріжок та оновлення тротуарів;

перекладання інженерних мереж;

підвищення рівня безпеки та комфорту для пішоходів і водіїв.

Роботи виконуватимуть поетапно з тимчасовим частковим обмеженням руху на вулиці Стеценка та її примиканні до проспекту Академіка Палладіна. Орієнтовно роботи триватимуть до 30 червня.

При цьому у спільноті "Пасажири Києва" заявили, що загалом вартість усіх черг проєкту складає 2,5 млрд грн в цінах 2021 року. Туди входять:

2 черга – реконструкція вулиці Стеценка від вулиці Академіка Туполева до площі Марченка з ліквідацією кільцевого руху транспорту на перетині вулиць Стеценка та Академіка Туполева.

3 черга – будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перетині вулиць Стеценка та Щербаківського.

4 черга – будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перетині вулиці Стеценка з просп. Академіка Палладіна.

Як повідомили в організації, це "може перетворити вулицю в магістраль безперервного руху за мільярди гривень, яких потребує зношена інфраструктура громадського транспорту".

Фото: "Київавтодор"