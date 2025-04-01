На Хрещатику облаштують наземний перехід на перехресті з Прорізною

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Ірина Маймур
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У центрі Києва планують облаштувати новий наземний пішохідний перехід — на перехресті Хрещатика та Прорізної.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Новий перехід має стати частиною безбар’єрного маршруту між Головним військовим госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним вокзалом. Нині перетнути Хрещатик у цьому місці можна лише через підземний перехід, що незручно для маломобільних людей.

Проєкт уже погоджено з патрульною поліцією. Коли саме почнуть роботи — наразі не повідомляється.

Також у КМВА анонсували плани облаштувати наземні переходи на вулиці Михайлівській біля майдану Незалежності та через бульвар Шевченка — біля станції метро “Університет”.

Фото: згенероване ШІ/ Тимур Ткаченко

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Опубліковано: 01 квітня 2025
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