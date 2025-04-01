Закохані пари висадили 50 дерев на ВДНГ: дивіться, як виглядає “Сад кохання”

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Ірина Маймур
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На території ВДНГ з’явився “Сад кохання”, де 50 пар висадили пів сотні дерев — сакури, магнолії та ялинки.

Ініціатором проєкту став телеведучий Артем Классен.

Біля кожного дерева встановили таблички з іменами пари та QR-кодом, який веде на сторінку Garden of Love в Instagram. Там можна прочитати історії закоханих.

Окрім озеленення, проєкт ще й благодійний — учасники ініціативи зібрали кошти для допомоги українським військовим.

Команда ВДНГ підтримала ідею, назвавши її прикладом того, як любов і добрі справи можуть змінювати світ.

Фото: Alexandr Cheparin

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Опубліковано: 01 квітня 2025
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