Закохані пари висадили 50 дерев на ВДНГ: дивіться, як виглядає “Сад кохання”
На території ВДНГ з’явився “Сад кохання”, де 50 пар висадили пів сотні дерев — сакури, магнолії та ялинки.
Ініціатором проєкту став телеведучий Артем Классен.
Біля кожного дерева встановили таблички з іменами пари та QR-кодом, який веде на сторінку Garden of Love в Instagram. Там можна прочитати історії закоханих.
Окрім озеленення, проєкт ще й благодійний — учасники ініціативи зібрали кошти для допомоги українським військовим.
Команда ВДНГ підтримала ідею, назвавши її прикладом того, як любов і добрі справи можуть змінювати світ.
Фото: Alexandr Cheparin
Опубліковано: 01 квітня 2025