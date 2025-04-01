У центрі Львова пошкодили фасад історичної кам’яниці

У центрі Львова двоє чоловіків пошкодили фасад історичної будівлі на Краківській, 24.

Йдеться про кам’яницю XVIII століття, яка є пам’яткою архітектури національного значення, повідомив перший заступник мера Андрій Москаленко.

На місце викликали поліцію. За словами Москаленка, чоловіки дрилями намагалися зробити отвір у фасаді, ймовірно, для облаштування нового проходу. Дозвільних документів на роботи у них не було. Після втручання муніципальної варти вони припинили роботи та зібрали інструменти.

Працівник району подав заяву до поліції. Інцидент також зафіксували на фото та відео.

Будинок, про який ідеться, зведений у 1775 році на місці кам’яниць XVII століття. Він розташований на розі вулиць Краківської та Лесі Українки. Фасад споруди поєднує елементи бароко та історизму, нижній ярус оздоблений тесаним каменем. У будівлі нині розміщені житлові помешкання та магазини.

Мерія наголошує: жодних звернень про проведення робіт у цій локації до Галицької райадміністрації не надходило.