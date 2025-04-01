У Дніпрі планують оновити прибережну зону на масиві Перемога: як вона виглядатиме

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Ірина Маймур
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У Дніпрі презентували концепцію ревіталізації частини прибережної зони житлових масивів Перемога-2 та Перемога-3.

Проєкт, розроблений архітектурною командою Filimonov & Kashirina architects, став лауреатом премії Національної спілки архітекторів України в номінації “Містобудування”.

Розвиток прибережної території передбачає створення рекреаційно-розважального комплексу на вулиці Набережна Перемоги, 55.

Проєкт враховує рельєф місцевості: дорогу Набережна Перемоги, яка проходить на 1,5 метра вище за прибережну зону, планують використати для створення гостьових паркувальних місць. Їх розмістять у нижній частині біля магістралі, а зверху облаштують пішохідні платформи. Вони з’єднають житлову забудову з зеленою зоною біля води та створять зручний перехід між містом і природою.

Ключові елементи проєкту

  • Пішохідна набережна вздовж води з зеленими зонами
  • Вільний доступ до берега для всіх мешканців
  • Пішохідні доріжки кожні 300 метрів
  • Розмежування пішохідного й транспортного руху
  • Відсутність парканів і щільної забудови: лише 20% території можуть займати споруди
  • Простір між будівлями залишиться відкритим — для краєвидів та озеленення

Архітектори також акцентують на екологічному підході до території — збереженні зелених насаджень, ландшафтів і природного середовища. Замість щільної забудови — простір для прогулянок, дозвілля та доступу до води.

Оновлення набережної планують реалізувати з урахуванням принципу відкритості: кожна ділянка забезпечить доступ до річки, а зона перетвориться на комфортний і вільний для всіх міський простір.

Фото: Національна Спілка Архітекторів України

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Опубліковано: 01 квітня 2025
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