Охоронні зони музею в Пирогові можуть скоротити, щоб звести там ЖК

Охоронні зони Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогові знову можуть віддати під забудову.

Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Йдеться про дві земельні ділянки з кадастровими номерами №8000000000:79:107:0002 та №8000000000:79:562:0001, що розташовані північніше та південніше проспекту Заболотного — біля меж музею. Саме ці ділянки, за словами Перова, фігурували у “поняттійках” — схемах забудови, які виявили під час обшуків в офісі бізнесмена Дениса Комарницького. Зводити житлові квартали на цих територіях мала компанія СТОВ “Агрокомбінат “Хотівський”.

Згідно з чинним законодавством, ця територія належить до охоронної зони, тому будівництво тут заборонене. Однак у 2007 році, за наказом тодішнього міністра культури Василя Богуцького, межі зони були змінені — і це створило можливість для забудови. Нещодавно Офіс Генпрокурора оскаржив це рішення, і чинним знову став наказ 2005 року, який повністю забороняє нове будівництво на цих землях.

Втім, як зазначає Перов, Мінкульт наразі розглядає новий проєкт зміни охоронної зони музею. Якщо його ухвалять, обидві ділянки знову можуть виключити з охоронної території, а забудова — стати можливою.

“Після скасування наказу 2007 року, забудова мала б бути заборонена. Але вже готують нові охоронні межі, які дозволять вивести “потрібну” землю з-під заборони”, — зазначає Дмитро Перов.

Фото: Дмитро Перов