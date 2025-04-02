У Києві два дні не курсуватиме метро між станціями "Лісова" і "Дніпро": яким транспортом можна буде їхати

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Ірина Маймур
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У Києві на два дні зупинять рух поїздів метро між станціями "Лісова" та "Дніпро". Обмеження діятиме 5 і 6 квітня через демонтаж балок на Дарницькому шляхопроводі.

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен".

На цей період замість метро працюватимуть автобуси № 1М, які дублюватимуть маршрут закритих станцій. Вони курсуватимуть з інтервалом до 10 хвилин.

Автобуси рухатимуться від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут та вулиці Івана Мазепи. У зворотному напрямку маршрут зміниться — транспорт об’їжджатиме ділянку між станціями "Дарниця" і "Чернігівська" через вулицю Андрія Малишка.

Поїзди метро курсуватимуть лише між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" за графіком вихідного дня.

Також збільшать кількість трамваїв №№ 8, 27 та автобусів № 118.

Із понеділка, 7 квітня, ділянка метро від "Лісової" до "Дніпра" працюватиме у звичайному режимі.

Фото: Центр транспортних стратегій

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Опубліковано: 02 квітня 2025
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