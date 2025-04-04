У "Сільпо" з’явилася розстрочка на продукти: як скористатися сервісом

"Сільпо" першим в Україні запустив сервіс оплати продуктів частинами прямо на касі. Проєкт реалізували разом із "Банк Власний Рахунок" (БВР).

Про це пише Forbes Україна.

Сервіс працює за моделлю Buy Now Pay Later (BNPL) і має назву "Оплата дольками".

Поки що функція доступна у восьми магазинах у різних містах, зокрема в ТРЦ Lavina Mall у Києві та ТРЦ "Острів" в Одесі. Улітку її планують масштабувати на всю мережу.

Послуга дозволяє розділити оплату на три частини без комісій, передплат чи прихованих платежів. Сума покупки має становити від 1000 до 20 000 грн. Вона має покривати всі товари, крім тютюнових виробів.

Щоб скористатись сервісом, потрібно:

мати рахунок у БВР;

оплатити третину вартості товару;

підтвердити розстрочку в застосунку БВР.

Як це працює:

Просканувати QR-код на касі самообслуговування. Відсканувати свої покупки. Обрати спосіб оплати — "Оплата дольками". Підтвердити розстрочку в застосунку БВР. Просканувати QR-код з застосунку — оплата проходить миттєво. Отримати чек. Магазин отримує всю суму одразу, а покупець платить упродовж трьох місяців.

У "Сільпо" очікують, що новий сервіс дозволить збільшити середній чек до 20% на місяць. У тестовому режимі "Оплата дольками" працюватиме до травня.

За даними Forbes, ринок BNPL у 2024 році сягнув $235 млрд, а до 2034 року може зрости до $1,6 трлн.