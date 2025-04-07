На вихідних у Києві висадили 200 дерев та понад 500 кущів

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Валерія Гуржий
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У Києві на вихідних висадили майже 200 дерев та 540 кущів в парках та скверах міста під час загальноміської толоки.

Про це повідомили в КО "Київзеленбуд".

Перевагу надали видам, які адаптовані до місцевого клімату, стійкі до високих температур та загазованості.

Які дерева та кущі висадили:

  • платани;
  • верби;
  • клени;
  • бузки;
  • спіреї;
  • форзиції;
  • свидини.

Загалом з початку весняного двомісяника з благоустрою у зелених зонах Києва висадили понад 18,5 тисяч дерев, кущів та багаторічних рослин.

Фото: КО "Київзеленбуд"

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Опубліковано: 07 квітня 2025
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