На вихідних у Києві висадили 200 дерев та понад 500 кущів

У Києві на вихідних висадили майже 200 дерев та 540 кущів в парках та скверах міста під час загальноміської толоки.

Про це повідомили в КО "Київзеленбуд".

Перевагу надали видам, які адаптовані до місцевого клімату, стійкі до високих температур та загазованості.

Які дерева та кущі висадили:

платани;

верби;

клени;

бузки;

спіреї;

форзиції;

свидини.

Загалом з початку весняного двомісяника з благоустрою у зелених зонах Києва висадили понад 18,5 тисяч дерев, кущів та багаторічних рослин.

Фото: КО "Київзеленбуд"