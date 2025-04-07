На вихідних у Києві висадили 200 дерев та понад 500 кущів
У Києві на вихідних висадили майже 200 дерев та 540 кущів в парках та скверах міста під час загальноміської толоки.
Про це повідомили в КО "Київзеленбуд".
Перевагу надали видам, які адаптовані до місцевого клімату, стійкі до високих температур та загазованості.
Які дерева та кущі висадили:
- платани;
- верби;
- клени;
- бузки;
- спіреї;
- форзиції;
- свидини.
Загалом з початку весняного двомісяника з благоустрою у зелених зонах Києва висадили понад 18,5 тисяч дерев, кущів та багаторічних рослин.
Фото: КО "Київзеленбуд"
Опубліковано: 07 квітня 2025
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