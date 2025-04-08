У Києві запустили мапу ремонтів доріг: з адресами, підрядниками та вартістю робіт
Команда Dozorro TI Ukraine створила інтерактивну мапу ремонтів доріг в Києві.
На ній можна переглянути, де саме у 2024-му та на початку 2025 року проводили або планували роботи.
Мапа побудована на основі даних з аналітичного модуля BI Prozorro, актуальних станом на 17 березня 2025 року. На ній відображено як капітальні, так і поточні ремонти дорожнього покриття, нанесення розмітки, а також проєктні роботи.
Кожна позначка на мапі містить: адресу, тип ремонту, замовника, підрядника, дату укладення договору, а також активне посилання на відповідну закупівлю в системі Prozorro.
Фото: “Слідство. Інфо”
Опубліковано: 08 квітня 2025
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