У Львові відреставрують вивіску історичної книгарні на проспекті Шевченка

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Ірина Маймур
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У Львові демонтували вивіску книгарні Наукового товариства імені Тараса Шевченка, розташованої на проспекті Шевченка, 8.

Її відреставрують та повернуть на місце в оновленому вигляді, повідомили у міській раді.

Літери вивіски виготовлені з латуні, однак у радянський період їх неодноразово фарбували, що призвело до пошкоджень. Під час реставрації з літер знімуть нашарування фарби, очистять метал, відполірують і законсервують.

Реставрацію виконає коваль Юрій Миколаїшин. Роботи триватимуть приблизно два місяці. Фінансування забезпечать меценати.

Під час демонтажу зʼясувалося, що з фасаду зникло слово "книгарня", проте воно збережене й буде повернене. Вивіску планують оформити в два рядки — “Книгарня наукового товариства ім. Шевченка” без літери "Т." у назві, яка від початку не входила до оригінального дизайну.

Зазначимо, що будинок на проспекті Шевченка, 8 є пам’яткою архітектури місцевого значення. У ньому свого часу діяло Наукове товариство імені Тараса Шевченка, а у 1941 році тут мешкала видатна українська поетеса й діячка національного руху Олена Теліга.

Фото: ЛМР

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Опубліковано: 08 квітня 2025
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