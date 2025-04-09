У центрі Києва через самовільний ремонт руйнується 100-річний будинок математика Граве

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Ірина Маймур
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У Києві на Обсерваторній, 9 руйнують будинок 1909 року, де жив і працював відомий математик Дмитро Граве.

Про це повідомив памʼяткоохоронець Дмитро Перов.

Причиною руйнування стало самовільне перепланування приміщень без жодних погоджень.

Кілька тижнів тому на першому поверсі будівлі почали ремонт. Попри відсутність відповідних погоджень, робітники знесли внутрішні міжстінні перекриття приміщень. Це призвело до обвалу лучкованої кладки й просідання фасадної стіни.

Після цього будівельники підперли стелю першого поверху анкерними розпорками й покинули об'єкт. Усередині залишилися купи уламків історичної цегли, частина якої вже запакована в мішки.

“Мешканці вже скаржаться на тріщини, що пішли в квартирах після таких втручань”, — зазначив Перов.

Вони вимагають відновлення фасаду в первозданному вигляді з жовтої цегли.

Зазначимо, що в будинку на Обсерваторній, 9 жив Дмитро Граве, професор Київського університету й засновник першої великої математичної школи в Україні. Його могила на Лукʼянівському кладовищі має статус памʼятки історії місцевого значення.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 09 квітня 2025
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