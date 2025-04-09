Безбар’єрні маршрути до лікарень облаштували на Лук’янівці та Дарниці

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Ірина Маймур
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У Києві зʼявилися безбар’єрні підходи до двох лікарень.

Їх облаштували у Шевченківському та Дарницькому районах, повідомляють в КМДА.

У Шевченківському районі новий маршрут зʼєднує вулицю Дегтярівську з медзакладом на вулиці Бердичівській.

Там оновили асфальт, облаштували тактильну навігацію для людей з порушенням зору, занизили бордюри на пішохідних переходах і встановили антипаркувальні стовпчики, щоб завадити хаотичному паркуванню.

У Дарницькому районі безбар’єрний маршрут проклали від зупинки громадського транспорту до приймального відділення Київської міської клінічної лікарні №1.

Там замінили покриття тротуару, зробили пониження на переходах, встановили тактильну плитку і облаштували зручний бордюр на зупинці для комфортної посадки й висадки пасажирів.

Фото: КМДА, Олексій Самсонов/Вечірній Київ

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Опубліковано: 09 квітня 2025
Дарница Лук'янівська
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