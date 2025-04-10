Дивіться, як виглядатиме 8-кілометровий інклюзивний маршрут у Рівному

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Ірина Маймур
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У Рівному стартувало будівництво інклюзивного маршруту майже 8 кілометрів завдовжки.

Простір облаштовують з урахуванням потреб маломобільних людей, зокрема важкопоранених і протезованих військових.

Це частина проєкту Inclusivity Route під назвою Rivne Rivne, який має зробити українські міста доступнішими для всіх мешканців.

У Рівному маршрут поєднає ЦНАП, ОВА, бізнес-коворкінг для ветеранів, де захисники можуть розвивати власну справу, а також центральну вулицю Симона Петлюри.

Маршрут реалізують у два етапи: першу половину обіцяють завершити до кінця травня, другу — до кінця літа або початку осені. Загальна вартість робіт — 8 мільйонів гривень. Кошти залучає благодійний фонд "Корабель допомоги" спільно з міською владою.

Що передбачає проєкт:

  • розширення пішохідних зон,
  • пониження бордюрів,
  • встановлення тактильної плитки,
  • облаштування підвищених пішохідних переходів,
  • заміну дорожнього покриття відповідно до сучасних стандартів доступності,
  • встановлення паркувальних стовпчиків та каналізаційних люків,
  • облаштування сенсорного термінала з інформацією для людей з інвалідністю.

Голова благодійного фонду "Корабель допомоги" Микита Плясов розповів, що під час розробки команда надихалася схожими урбаністичними рішеннями, реалізованими в Данії, Швейцарії та Нідерландах.

Rivne Rivne — це лише перший етап проєкту Inclusivity Route. У разі його успіху заплановане масштабування на всю Україну.

Фото й візуалізації: Inclusivity Route

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Опубліковано: 10 квітня 2025
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