Біля Центрального вокзалу демонтували старі кіоски: фото

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Ірина Маймур
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Біля Центрального вокзалу демонтували 49 тимчасових металевих споруд.

Раніше їх використовували як торговельні павільйони, повідомляє КП "Київблагоустрій".

Демонтаж кіосків на цій локації триває з кінця осені 2024 року. Частина споруд перебувала у поганому технічному стані, а територія навколо — у занедбаному вигляді.

Роботи проводять, щоб покращити санітарний стан території та підготувати її до подальшого оновлення.

“Після проведення демонтажу балансоутримувач виконує прибирання залишкових матеріалів. Поступово покращується загальний вигляд локації, територія стає візуально відкритішою та набуває впорядкованого вигляду”, — зазначають комунальники.

Фото: КП "Київблагоустрій"

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Опубліковано: 11 квітня 2025
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