Безбарʼєрний маршрут від Оболоні до Центрального вокзалу облаштують у Києві

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Ірина Маймур
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У Києві облаштують безбар’єрний маршрут, який з’єднає ЦНАП Оболонського району на вул. Левка Лукʼяненка, 16 з Центральним залізничним вокзалом.

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Довжина маршруту становитиме 17,1 км. Уздовж нього розташовані ключові соціальні обʼєкти: Центр дитячої кардіології, лікарня “Охматдит”, Центр реабілітації, управління соцполітики, заклади освіти. Перевезення забезпечать автобуси №50.

Для зручності маломобільних людей на маршруті встановлять тактильну навігацію до найближчих зупинок, понизять бордюри й оновлять технічний стан зупинок. Також з’являться електронні табло на зупинках “Ст. м. Мінська” та “Супермаркет”.

Проєкт реалізують у межах програми безбарʼєрності міста.

Фото: Freepik

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Опубліковано: 11 квітня 2025
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