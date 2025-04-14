У Києві на світлофорах встановлюють нові кнопки виклику зеленого світла: як вони працюють та за якими адресами

У Києві на світлофорах почали встановлювати прямокутні блоки жовтого кольору, поєднані з пристроями звукового супроводу, для виклику зеленого світла.

Про це повідомили в КМДА.

Вони оснащені сенсором і видають ледь помітний звуковий сигнал для кращого орієнтування людей з порушеннями зору. Натискати на цю кнопку не варто. Для безпечного переходу дороги пішоходам потрібно лише піднести до кнопки руку та затримати її на кілька секунд. На табло кнопки з’явиться напис "Чекайте". Залежно від встановленої програми зелене світло ввімкнеться через певний час.

На різних світлофорах цей час може складати від 5 до 30 секунд, що визначається складністю та інтенсивністю дорожнього руху і часом доби.

У нижній частині прямокутної кнопки розміщено спеціальний круглий елемент для людей з порушенням зору. На ньому тактильно можна відчути стрілку, яка вказує напрямок для переходу дороги. Стрілку потрібно натиснути для включення звукового супроводу на час переходу дороги.

Коли загоряється зелене світло для пішоходів, пристрій змінює звук, сигналізуючи про дозвіл почати перехід. Цей звук прискорюється під кінець виділеного часу для переходу, імітуючи миготіння зеленого світла для пішоходів. Для людей з порушеннями зору це звуковий орієнтир, що дозвіл на перехід дороги завершується.

Кнопки нового типу насамперед встановлюються на пішохідних переходах, що дублюють підземні й надземні, та на світлофорах, побудованих у 2024 році.

Кнопки вже працюють за адресами:

вул. Старобориспільська – вул. Миколи Хвильового;

вул. Олекси Тихого – вул. Вадима Гетьмана;

вул. Деміївська – просп. Валерія Лобановського;

просп. Повітряних Сил – вул. Стадіонна;

вул. Героїв Космосу, 8, 11.

Нові кнопки вже облаштовують за адресами:

просп. Валерія Лобановського – вул. Володимира Брожка;

просп. Лісовий, 13;

вул. Милославська, 12;

вул. Єлизавети Чавдар – вул. Григорія Ващенка;

вул. Архітектора Вербицького, 10;

вул. Михайла Максимовича – вул. Степана Рудницького – вул. Сергія Колоса.

Заплановано встановити такі кнопки за адресами:

вул. Січових Стрільців – вул. Глибочицька;

вул. Костянтинівська – вул. Нижній Вал – вул. Верхній Вал;

вул. Хрещатик – вул. Прорізна;

вул. Хрещатик – вул. Михайлівська;

вул. Райдужна – вул. Сулеймана Стальського;

просп. Миру, 17/15-А;

вул. Рональда Рейгана, 42;

вул. Олександра Архипенка, 10;

вул. Євгена Харченка – вул. Дружби;

вул. Михайла Максимовича, 7, 9;

Велика Кільцева дорога – вул. Газопровідна.

Фото: КМДА