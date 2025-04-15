Біля Палацу спорту розбирають садибу 1900 року, що належала лікарю Баршаху
На вулиці Еспланадній, 20Б біля Палацу спорту розбирають внутрішні перекриття будівлі 1900 року.
Про це повідомив активіст і памʼяткоохоронець Дмитро Перов.
Роботи проводять без належного захисного огородження та паспорту обʼєкта.
За словами будівельників, споруду нібито визнали аварійною, тож її планують розбирати далі. Наразі офіційних підтверджень цьому немає, як і інформації про майбутню долю споруди.
Будинок на Еспланадній, 20Б колись належав Павлу Володимировичу Баршаху — київському дитячому лікарю з внутрішніх хвороб. У 1900-х він вів практику на вулиці Фундуклеєвській, 33 (нині це вул. Богдана Хмельницького), а рекламу його послуг можна знайти у старих газетах.
Фото: Дмитро Перов
Опубліковано: 15 квітня 2025
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