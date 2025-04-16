У Харкові показали, як виглядатимуть девʼять пошкоджених будинків після відновлення
Харківський Департамент відбудови оприлюднив концепції реконструкції дев’яти житлових будинків, які постраждали через російські обстріли.
На сайті містяни можуть оцінити кожен з проєктів, клікнувши "подобається" або "не подобається".
Два будинки уже відновили — на вулицях Машинобудівників та Наталії Ужвій. Хоча ці варіанти не можна змінити, міськрада просить мешканців висловити свою думку, аби врахувати її під час майбутніх проєктів.
Будинок на вул. Свободи, 11/13
Будинок на вул. Метробудівників, 6
Будинок на вул. Євгенія Єніна, 9/13
Будинок на вул. Академіка Проскури, 6
Будинок на Аерокосмічному проспекті, 21
Будинок на вул. Бучми, 28/64
Будинок на проспекті Любові Малої, 24
Будинок на вул. Наталії Ужвій, 60
Фото й візуалізації: Харківський Департамент відбудови
Опубліковано: 16 квітня 2025
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