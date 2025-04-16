У Харкові показали, як виглядатимуть девʼять пошкоджених будинків після відновлення

Харківський Департамент відбудови оприлюднив концепції реконструкції дев’яти житлових будинків, які постраждали через російські обстріли.

На сайті містяни можуть оцінити кожен з проєктів, клікнувши "подобається" або "не подобається".

Два будинки уже відновили — на вулицях Машинобудівників та Наталії Ужвій. Хоча ці варіанти не можна змінити, міськрада просить мешканців висловити свою думку, аби врахувати її під час майбутніх проєктів.

Будинок на вул. Свободи, 11/13

Руйнування

Проєкт відбудови

Будинок на вул. Метробудівників, 6

Руйнування

Проєкт відбудови

Результат відбудови

Будинок на вул. Євгенія Єніна, 9/13

Руйнування

Проєкт відбудови

Будинок на вул. Академіка Проскури, 6

Руйнування

Проєкт відбудови

Будинок на Аерокосмічному проспекті, 21

Руйнування

Проєкт відбудови

Будинок на вул. Бучми, 28/64

Руйнування

Проєкт відбудови

Будинок на проспекті Любові Малої, 24

Руйнування

Проєкт відбудови

Будинок на вул. Наталії Ужвій, 60

Руйнування

Наслідки руйнувань

Результат відбудови

Фото й візуалізації: Харківський Департамент відбудови