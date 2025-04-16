Погляньте, як у Львові відреставрували історичну металеву браму

У Львові завершили реставрацію сецесійної брами в будинку на вулиці Якова Остряниці, 12.

Про це повідомили в ЛКП “Бюро спадщини”.

Роботи виконали в межах міської програми співфінансування: 70% витрат покрила міськрада, а 30% — мешканці будинку. Загальна вартість відновлення становила 108 093 гривень.

Брама перебувала у вкрай занедбаному стані. Нижні частини стулок були уражені корозією, місцями – повністю зруйновані. Їх довелося демонтувати та виготовити заново.

Також брама повністю втратила оригінальне засклення. У радянський період, а згодом і в часи незалежності, замість скла на стулках були листи металу. Під час реставрації відновили рамки для скла й вставили нові скляні панелі.

Особливої уваги вимагали декоративні елементи: металевий орнамент був вкритий численними шарами фарби, які спотворювали первісний вигляд. Усі нашарування ретельно очистили, після чого майстер відновив пластичність форм і дрібних деталей.

Бічні частини брами, які тривалий час не відкривалися, також повернули до робочого стану. До того ж були відсутні клямки, притульні планки та інші механічні елементи. Їх відтворили за зразками аналогічних брам того періоду.

“Це дуже вразлива брама, і її відновлення стало показовим. Ми зуміли повернути їй не лише зовнішній вигляд, а й функціональність. Вперше за десятки років усі елементи запрацювали, як слід”, — розповів реставратор Ярослав Пащак.

Фото: ЛКП “Бюро спадщини”; ЛМР