Київрада підтримала петицію про введення безготівкової оплати в маршрутках

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Ірина Маймур
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У Києві можуть запровадити безготівкову оплату проїзду в маршрутках.

Відповідну петицію підтримала Київська міська рада.

У відповіді на звернення йдеться про те, що в Києві ще з 2018 року можна оплачувати проїзд у громадському транспорті безготівково — карткою або через застосунок. Закон не забороняє підключати до цієї системи і приватних перевізників.

Наразі автоматизована система обліку оплати проїзду (АСОП) повністю готова працювати з усіма перевізниками — як комунальними, так і приватними. Її тестування проводили з травня до серпня 2023 року на одному з маршрутів, який обслуговувався приватним перевізником.

Щоб запровадити безготівкову оплату, приватні компанії мають укласти договір з оператором АСОП.

Нагадаємо, в грудні 2023 року петиція про введення безготівкової оплати в маршрутках Києва набрала потрібні 6000 голосів. Проте в Київраді її не підтримали.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа

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Опубліковано: 16 квітня 2025
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