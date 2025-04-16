Київрада підтримала петицію про введення безготівкової оплати в маршрутках

У Києві можуть запровадити безготівкову оплату проїзду в маршрутках.

Відповідну петицію підтримала Київська міська рада.

У відповіді на звернення йдеться про те, що в Києві ще з 2018 року можна оплачувати проїзд у громадському транспорті безготівково — карткою або через застосунок. Закон не забороняє підключати до цієї системи і приватних перевізників.

Наразі автоматизована система обліку оплати проїзду (АСОП) повністю готова працювати з усіма перевізниками — як комунальними, так і приватними. Її тестування проводили з травня до серпня 2023 року на одному з маршрутів, який обслуговувався приватним перевізником.

Щоб запровадити безготівкову оплату, приватні компанії мають укласти договір з оператором АСОП.

Нагадаємо, в грудні 2023 року петиція про введення безготівкової оплати в маршрутках Києва набрала потрібні 6000 голосів. Проте в Київраді її не підтримали.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа