Історичну будівлю на Поштовій площі відреставрують і перетворять на культурний простір

У Києві відреставрують будівлю колишньої поштово-диліжансної станції на Поштовій площі.

Після завершення робіт там хочуть відкрити культурно-музейний простір, повідомили в громадській організації "Україна Інкогніта".

Поштовий будинок — це одноповерхова споруда в стилі класицизму, яка є памʼяткою архітектури та історії. Її збудували у 1853–1865 роках як головну будівлю Подільської поштової станції. Це єдина частина комплексу, яка збереглася до сьогодні.

До 1919 року тут працював центральний вокзал диліжансного сполучення, а у 1861-му сюди прибула труна з тілом Тараса Шевченка.

У 1975-му всі споруди комплексу, крім цієї, розібрали у зв'язку з будівництвом станції метро “Поштова площа”,

Уцілілий станційний будинок у 1976-1982 роках відреставрували з відтворенням первісного оздоблення фасаду, залишки якого були виявлені під час зондування.

Після реставрації у будинку деякий час містилися правління Товариства філателістів, постійно діюча філателістична виставка та музейна експозиція з історії поштового зв’язку. Пізніше будинок станції використовувався як експозиційне приміщення заповідника “Стародавній Київ”.

Під час реконструкції Поштової площі розпочалася реставрація будівлі. Фасади майже закінчили, однак внутрішні приміщення так і не відреставрували.

Наразі місто має кошти на завершення реставрації, повідомив Олег Коляда, гендиректор Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій, на балансі якого перебуває будівля.

Будівлю і територію навколо неї планують привести до належного стану — приберуть сміття, огорожу та чагарі. Далі проведуть оцифрування споруди, створять її цифрову копію і завершать реставрацію.

Після закінчення робіт у будівлі відкриють культурно-музейний простір, в якому будуть музейні експозиції, відбуватимуться виставки та освітні заходи.

Фото: "Україна Інкогніта"