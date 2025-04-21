Будівельники продовжують знищувати "Будинок з хлібною лавкою" на Ярославовому Валу: подробиці

На вулиці Ярославів Вал, 27 будівельники без жодних дозвільних документів продовжують знищувати одну з найстаріших деревʼяних садиб вулиці.

Про це повідомили історик Олександр Візерський та пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Будинок має чинний статус памʼятки архітектури місцевого значення, що засвідчує відповідна табличка на фасаді споруди. Попри це, на садибі проводять роботи, які не схожі на реставрацію. Всі внутрішні перекриття, окремі фрагменти зовнішніх стін та дерев'яні історичні кріплення будівлі розібрали. Вціліла деревина "задута" монтажною піною, на яку наліплені плити пінопласту. А у вікнах стирчить мінеральна вата.

За словами Перова, будівельні роботи проводить ТОВ "Фер-ма", яке повʼязано з Ігорем Кучеренком, що є близьким другом родини Віталія Кличка.

Садиба титулярного радника Олександра Кобилянського була збудована 1863 року у стилі пізнього класицизму. Другий поверх дому був житловим, а на першому розташовувалася хлібна лавка, звідки й походить паралельна назва будівлі.

“Будинок з хлібною лавкою” є памʼяткою архітектури місцевого значення і представником найстарішого періоду забудови вулиці Ярославів Вал, що збереглася до наших днів. Цього року садибі виповнюється 164 роки.

Тривалий час будинок перебуває в закинутому стані. У січні 2024 року активісти законсервували вхід до памʼятки . У жовтні цього ж року його знову почали розбирати будівельники.

Фото: Дмитро Перов, РБК-Україна, Вікіпедія