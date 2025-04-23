У Києві демонтували саморобний голубник з трьох гаражів: фото
У Києві прибрали саморобну конструкцію для розведення голубів, яку збудували з трьох металевих гаражів.
Про це повідомили в телеграм-каналі "Київдемонтаж".
Незвичайний об’єкт стояв на одному з паркувальних майданчиків міста. Гаражі були встановлені один на одного, а всередині облаштоване приміщення для птахів. У КП "Київблагоустрій" зазначили, що з таким форматом стикаються вперше.
Демонтаж проводили у кілька етапів: спочатку верхні частини знімали вантажною технікою, а потім розбирали вручну. Підняти всю конструкцію одразу було неможливо через відсутність технічних зачепів.
За інформацією комунальників, споруда була встановлена з порушенням правил благоустрою та займала частину парковки. Також вона перебувала в занедбаному стані: на конструкції були іржа, графіті та сліди тривалого використання.
Після демонтажу кількість паркомісць на майданчику зросла.
У "Київдемонтажі" додають, що простір тепер виглядає впорядковано та гармонійніше вписується в архітектуру району.
Фото: "Київдемонтаж"