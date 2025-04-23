У Києві демонтували саморобний голубник з трьох гаражів: фото

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Ірина Маймур
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У Києві прибрали саморобну конструкцію для розведення голубів, яку збудували з трьох металевих гаражів.

Про це повідомили в телеграм-каналі "Київдемонтаж".

Незвичайний об’єкт стояв на одному з паркувальних майданчиків міста. Гаражі були встановлені один на одного, а всередині облаштоване приміщення для птахів. У КП "Київблагоустрій" зазначили, що з таким форматом стикаються вперше.

Демонтаж проводили у кілька етапів: спочатку верхні частини знімали вантажною технікою, а потім розбирали вручну. Підняти всю конструкцію одразу було неможливо через відсутність технічних зачепів.

За інформацією комунальників, споруда була встановлена з порушенням правил благоустрою та займала частину парковки. Також вона перебувала в занедбаному стані: на конструкції були іржа, графіті та сліди тривалого використання.

Після демонтажу кількість паркомісць на майданчику зросла.

У "Київдемонтажі" додають, що простір тепер виглядає впорядковано та гармонійніше вписується в архітектуру району.

Фото: "Київдемонтаж"

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Опубліковано: 23 квітня 2025
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