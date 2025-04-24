У центрі Вінниці встановлюють великі кашпо з деревами: фото

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Ірина Маймур
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У середмісті Вінниці почали встановлювати великі кашпо з деревами, які створюватимуть затінок у спекотну погоду.

Їх також можна буде використовувати як лавки, повідомляє міська рада.

Перше таке кашпо вже зʼявилося біля зупинки на площі Героїв Небесної Сотні. У ньому росте плакуча шовковиця. Після свят на цій же зупинці зʼявиться ще одна зелена композиція. Згодом такі елементи облаштують і на Майдані Незалежності.

Як пояснює директор Департаменту комунального господарства та благоустрою Юрій Семенюк, навіть поодинокі дерева на вулицях міста можуть знижувати температуру повітря. А на зупинках громадського транспорту вони створюють затінок і роблять очікування більш комфортним. Такий підхід уже випробували на площі Калінічанська, а також в інших частинах міста.

Паралельно працівники КП “Вінницязеленбуд” встановлюють у місті менші декоративні елементи з рослинами — для озеленення та оновлення вуличного простору.

Фото: Вінницька міська рада

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Опубліковано: 24 квітня 2025
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