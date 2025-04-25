У київському метро завершився термін експлуатації понад сотні вагонів: їх перевірять за 2 млн грн

У київському метро завершився термін експлуатації понад сотні вагонів — це приблизно кожен сьомий з тих, що курсують у місті.

Щоб продовжити їхній строк служби, КП “Київський метрополітен” оголосило тендер на перевірку кузовів, пише “Інформатор”.

Згідно з ним, компанія має отримати послуги відповідно до “Методики технічного діагностування вагонів, які відслужили свій термін, для продовження їх експлуатації”.

Йдеться про вагони моделей 81-717/714 (84 вагони) та Е (26 вагонів), випущені ще в 1960-х–1970-х роках. Частину з них модернізували, однак навіть оновлені вагони тепер потребують поглибленої перевірки — шукатимуть тріщини, ознаки корозії та інші дефекти.

Послуги оцінено в 2 млн грн. Пропозиції на тендер приймали до 21 квітня. Найнижчу ціну запропонувала компанія “Управляюча компанія Трансвагонсервіс”, яка, ймовірно, й отримає замовлення. Роботи мають завершити до 31 грудня 2025 року.

Вагони моделей 81-717 (головний) та 81-714 (проміжний), або так звані “номерні”, розроблені в СРСР у 1970-х роках. Першочергово їх створювали для тестування нового обладнання для майбутніх вагонів типу “И”. Проте через затримки у виробництві, технічні недоліки під час випробувань і дефіцит рухомого складу в радянських метрополітенах було вирішено запустити ці вагони в серійне виробництво.

Вагони типу Е почали випускати ще раніше — з 1963 по 1969 рік. Наразі ці вагони експлуатують в Харкові та Тбілісі.

Фото: КМДА