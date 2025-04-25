На Троєщині та Кудрявці облаштують нові велодоріжки: де саме

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Ірина Маймур
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У Києві планують розширити велосипедну мережу на Троєщині та Кудрявці.

Відповідні зміни обговорили 8 квітня на засіданні робочої групи “Київська майстерня міста”, повідомляє урбаніст Єгор Бондаренко.

На вулиці Бульварно-Кудрявській з’являться нові велосипедні смуги та впорядковані паркомісця. Велосмуга поєднається з майбутньою велосипедною інфраструктурою по пров. Чеховський та з наявною по вул. Ярославів Вал, Рейтерська, Січових Стрільців та Велика Житомирська.

“Загалом варто зазначити, що велосипедна мережа в місцевості Старий Київ та Афанасівський Яр — одна з небагатьох, яка більш менш звʼязана та немає розривів”, — йдеться в повідомленні.

На Троєщині зміни торкнуться вулиці Костянтина Данькевича. Там організують спільний рух автомобілів і велосипедистів. Також облаштують паркувальні кишені й підвищені пішохідні переходи. Вони, ймовірно, з’являться під час поточного ремонту дороги.

Фото: Markus Spiske

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Опубліковано: 25 квітня 2025
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