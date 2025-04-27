Біля метро "Оболонь" прибрали МАФи: на їхньому місці створять зелену зону

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Ірина Маймур
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На вулиці Героїв полку "Азов" у Києві демонтували тимчасові споруди, які облаштували на зелених зонах.

Роботи проводили неподалік станції метро "Оболонь", повідомляє “Київдемонтаж”.

Більшість конструкцій власники прибрали самостійно. Працівники комунального підприємства зосередилися на прибиранні залишкових елементів і найбільш громіздких споруд. Основні роботи завершили за два дні.

Наразі на місці ще залишаються частини павільйону площею близько 250 м². Власник споруди планує завершити демонтаж найближчим часом.

Нові МАФи на звільненій території не встановлюватимуть.

Це дозволить розширити зелену зону та очистити ділянку від сміття, яке раніше накопичувалося навколо.

Фото: “Київдемонтаж”

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Опубліковано: 27 квітня 2025
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