Біля метро "Оболонь" прибрали МАФи: на їхньому місці створять зелену зону
На вулиці Героїв полку "Азов" у Києві демонтували тимчасові споруди, які облаштували на зелених зонах.
Роботи проводили неподалік станції метро "Оболонь", повідомляє “Київдемонтаж”.
Більшість конструкцій власники прибрали самостійно. Працівники комунального підприємства зосередилися на прибиранні залишкових елементів і найбільш громіздких споруд. Основні роботи завершили за два дні.
Наразі на місці ще залишаються частини павільйону площею близько 250 м². Власник споруди планує завершити демонтаж найближчим часом.
Нові МАФи на звільненій території не встановлюватимуть.
Це дозволить розширити зелену зону та очистити ділянку від сміття, яке раніше накопичувалося навколо.
Фото: “Київдемонтаж”
Опубліковано: 27 квітня 2025