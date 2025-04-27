Музей "Чорнобиль" у Києві закривають на реконструкцію: що зміниться

1 травня Національний музей "Чорнобиль" у Києві тимчасово закриють через реконструкцію та оновлення експозиції.

Про це повідомила “Вечірньому Києву” директорка музею Віталіна Мартиновська.

Ремонтні роботи почали ще в жовтні 2024 року. Наразі закрита третя експозиційна зала. Після Дня памʼяті закриють також першу та другу зали й почнуть демонтаж експозиції.

Будівля музею є пам’яткою архітектури та розташована на території археологічної пам’ятки, тому перед початком ремонту провели археологічні дослідження. Виявлені артефакти передали до фондів музею. Під час розчищення фасадів знайшли цегляну кладку, яку планують відновити.

Також виявили аварійні ділянки на даху та башті і наразі розглядають можливість відкриття башти як оглядового майданчика.

У будівлі облаштовують укриття на 96 осіб, яке в майбутньому використовуватимуть для зберігання фондів музею.

Оновлення експозиції планують завершити до кінця 2025 року. Концепцію нового простору обрали на відкритому конкурсі. Окрім оновлення експозиції, відремонтують внутрішні комунікації, системи вентиляції та кондиціонування.

Після реконструкції експозиція музею складатиметься з двох частин:

історична частина: про радянський період, будівництво ЧАЕС, хронологію аварії, ліквідацію наслідків і вплив катастрофи на сучасність. Додадуть нові експонати й інтерактивні кіоски;

освітня частина: з макетами та графіками про розвиток ядерної галузі, вплив Чорнобиля на культуру та сучасний стан зони відчуження.

Музей стане безбар’єрним: встановлять ліфт, інформаційні таблички, 3D-моделі для людей з порушеннями зору, субтитри та підсилення звуку для людей з порушеннями слуху.

Фото: “Великий Київ”; bezviz.co.uа