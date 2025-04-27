Демонтовану перемичку історичного вікна на Великій Житомирській повернули на місце: фото

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Ірина Маймур
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Акцентну перемичку вікна, яку демонтували з будинку Кравцова на вулиці Великій Житомирській, 40/1, повернули на місце.

Про це повідомив активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Минулого тижня на фасаді памʼятки архітектури місцевого значення демонтували перемичку так званого "вікна-терми". Роботи провели без погодження проєктної документації і дозволу на демонтаж.

Унаслідок демонтажу віконний отвір розширили, що порушило історичний вигляд елемента, який є предметом охорони пам’ятки.

Завдяки активній позиції громадськості та розголосу в соцмережах, перемичку повернули на місце разом з фрагментом оригінальної деревʼяної рами та частково збереженим заскленням.

"Тепер оптимально було б ще реставрувати історичне вікно, не змінюючи його на пластик", — додав Дмитро Перов.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 27 квітня 2025
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