Демонтовану перемичку історичного вікна на Великій Житомирській повернули на місце: фото

Акцентну перемичку вікна, яку демонтували з будинку Кравцова на вулиці Великій Житомирській, 40/1, повернули на місце.

Про це повідомив активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Минулого тижня на фасаді памʼятки архітектури місцевого значення демонтували перемичку так званого "вікна-терми". Роботи провели без погодження проєктної документації і дозволу на демонтаж.

Унаслідок демонтажу віконний отвір розширили, що порушило історичний вигляд елемента, який є предметом охорони пам’ятки.

Завдяки активній позиції громадськості та розголосу в соцмережах, перемичку повернули на місце разом з фрагментом оригінальної деревʼяної рами та частково збереженим заскленням.

"Тепер оптимально було б ще реставрувати історичне вікно, не змінюючи його на пластик", — додав Дмитро Перов.

Фото: Дмитро Перов