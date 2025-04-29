"Київський метрополітен" судиться через будівлю на Подолі, яка "заважає" будівництву метро на Троєщину

"Київський метрополітен" намагається відсудити у власника будівлю на Подолі, яка "заважає" йому будувати метро на Троєщину.

Про це повідомляє КиївВлада.

Дана будівля розташована на вулиці Межигірській, 78, з лютого 2024 року належить фірмі "ВМ Солюшнс". У 1993 році Київрада прийняла рішення, що саме по цій ділянці проходитиме лінія будівництва метро на Троєщині.

Тоді це майно і розташовані поруч будівлі належали "Деревообробному комбінату-3", і на початку 2000-х років столична влада ініціювала їхній викуп, за що було сплачено 10,8 млн гривень. Але вже після цього дана нерухомість була декілька разів перепродана.

Наразі метрополітен програв вже у двох судових інстанціях. Однією з причин, вочевидь, стало те, що керівництво міста не виділило тепер вже збанкрутілому комбінату ділянку в якості компенсації, хоча обіцяло це зробити. Також у 2024 році Київрада передала “ВМ Солюшнс” ділянку під належною йому будівлею, через що, на думку суду, тепер це спір не просто за майно, а й за землю, на яку метрополітен не має жодних прав.

Метрополітен стверджує, що "ВМ Солюшнс" не є добросовісним набувачем ділянки. Власник натомість вказує на відсутність компенсації та заявляє, що спірне майно взагалі не перебуває в зоні забудови лінії метро.

Раніше ми писали, що у 2025 році у Києві планують розпочати розробку проєктної документації для будівництва Подільсько-Вигурівської гілки метро, яка проходитиме через Подільський міст. На це планується виділити 15 млн гривень.

Також відомо, що про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метро вперше заговорили у кінці 1980 років. За планом, до 2001 року мали ввести в експлуатацію перший відрізок лінії — від Вокзальної та до кінцевої станції Воскресенська.

На кінець 2023 року загальний бюджет програми будівництва метро на Троєщину становив 34 млрд 783 млн 627 тис. гривень. 19 млрд 880,8 млн гривень планували виділити з місцевого бюджету, 800 млн гривень — з держбюджету і 14,1 млрд грн з інших джерел.