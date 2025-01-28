Цього року у Києві планують почати проєктувати нову гілку метро через Подільський міст

Цього року у Києві планують розпочати розробку проєктної документації для будівництва Подільсько-Вигурівської гілки метро, яка проходитиме через Подільський міст. На це планується виділити 15 млн гривень.

Про це повідомили у КМДА, пише Telegraf.

"Розпочати будівництво лінії можливо тільки після відповідного розроблення, у встановленому законодавством порядку, проєктної документації з визначенням трасування лінії, розміщення та кількості станцій і електродепо, черг будівництва лінії, з урахуванням існуючої містобудівної ситуації, пасажиропотоків та проєктних рішень...Відповідно до рішення Київради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста на 2024–2026 роки" на будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену на 2025 рік передбачені асигнування на суму 15 млн грн, які планується використати на проєктні роботи", — повідомили Транспортному департаменті КМДА.

У транспортному департаменті КМДА також розповіли, що саме передбачено черговістю робіт на Подільському мосту, будівництво якого передбачає 5 черг:

І черга – влаштування з’їздів з Подільського мосту через Дніпро на Рибальський півострів та на вулицюНабережно-Хрещатицьку з будівництвом Набережно-Рибальської дороги, мосту через Гавань та естакади вздовж вулиці Набережно-Хрещатицької (об’єкт здано в експлуатацію у 2010 році);

ІІ черга – будівництво на ділянці від вулиці Межигірської до Воскресенського проспекту, а також встановлення онструкційметрополітену, облаштування тунелю під залізничними коліями, дорожні роботи, встановлення високої пасажирської платформи, інженерної мережі та колій залізничних, підпірних стін та допоміжних споруд;

ІІІ черга – влаштування з’їздів з Подільського мосту на Рибальський півострів та на вулиці Набережно-Хрещатицьку;

ІV черга – заїзд на Подільський міст з вулиці Набережно-Хрещатицька, а також демонтаж вантового мосту через гавань Дніпроа з вулиці Верхній (Нижній) Вал на Рибальський півострів в Подільському районі;

V черга – Дачна забудова з метою перенесення Русанівських та Воскресенських садів на вулицю Радистів у Деснянському районі.

Раніше ми писали, що на Подільському мосту побудували три станції майбутньої гілки метро, яка буде вести у бік житлового масиву "Вигурівщина — Троєщина".

Подільсько-Воскресенський міст — один з найвідоміших довгобудів. Роботи над ним почались понад 20 років тому. 1 грудня 2024 року його відкрили рух легкових авто та міського пасажирського транспорту.

Також відомо, що про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метро вперше заговорили у кінці 1980 років. За планом, до 2001 року мали ввести в експлуатацію перший відрізок лінії — від Вокзальної та до кінцевої станції Воскресенська.

На кінець 2023 року загальний бюджет програми будівництва метро на Троєщину становив 34 млрд 783 млн 627 тис. гривень. 19 млрд 880,8 млн гривень планували виділити з місцевого бюджету, 800 млн гривень — з держбюджету і 14,1 млрд грн з інших джерел.