Київська школа економіки купила гольф-клуб на Оболоні, щоб перетворити його на освітній простір

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Ірина Маймур
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Київська школа економіки придбала гольф-клуб на Оболонській набережній за $18 млн.

На його території створять новий університетський кампус, повідомив президент KSE Тимофій Милованов.

Загальна сума інвестицій у проєкт — близько $40 млн. Його профінансували міжнародні та українські донори — з 2022 року вони передали KSE Foundation понад $150 млн.

За словами Милованова, це найбільша приватна інвестиція в освіту одного українського вишу з часів незалежності.

Територію гольф-клубу адаптують під навчальні корпуси, лабораторії, мейкер-спейси, простори для хакатонів, літніх шкіл і міжнародних освітніх змагань. Гольф збережуть як частину спортивної інфраструктури. Він стане доступним для всіх, поряд також облаштують громадський парк, літній кінотеатр, простори для форумів і академічної греблі.

“Висоток і ЖК тут не буде. Машин, що їздять по парку, теж не буде. Буде відкритий Гарвард для людей”, — пояснює Милованов.

Новий кампус дозволить подвоїти кількість STEM-програм, збільшити стипендійний фонд і розширити міжнародні партнерства, додає ректор KSE Тимофій Брік.

Над архітектурною концепцією працює київське бюро “Форма”. Управління реконструкцією здійснює компанія KEY Group. До розробки простору залучать урбаністів і місцеву громаду.

Фото: Тимофій Милованов; надані KSE для Віледж

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Опубліковано: 29 квітня 2025
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