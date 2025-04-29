Київська школа економіки купила гольф-клуб на Оболоні, щоб перетворити його на освітній простір
Київська школа економіки придбала гольф-клуб на Оболонській набережній за $18 млн.
На його території створять новий університетський кампус, повідомив президент KSE Тимофій Милованов.
Загальна сума інвестицій у проєкт — близько $40 млн. Його профінансували міжнародні та українські донори — з 2022 року вони передали KSE Foundation понад $150 млн.
За словами Милованова, це найбільша приватна інвестиція в освіту одного українського вишу з часів незалежності.
Територію гольф-клубу адаптують під навчальні корпуси, лабораторії, мейкер-спейси, простори для хакатонів, літніх шкіл і міжнародних освітніх змагань. Гольф збережуть як частину спортивної інфраструктури. Він стане доступним для всіх, поряд також облаштують громадський парк, літній кінотеатр, простори для форумів і академічної греблі.
“Висоток і ЖК тут не буде. Машин, що їздять по парку, теж не буде. Буде відкритий Гарвард для людей”, — пояснює Милованов.
Новий кампус дозволить подвоїти кількість STEM-програм, збільшити стипендійний фонд і розширити міжнародні партнерства, додає ректор KSE Тимофій Брік.
Над архітектурною концепцією працює київське бюро “Форма”. Управління реконструкцією здійснює компанія KEY Group. До розробки простору залучать урбаністів і місцеву громаду.
Фото: Тимофій Милованов; надані KSE для Віледж