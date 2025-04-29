Київська школа економіки купила гольф-клуб на Оболоні, щоб перетворити його на освітній простір

Київська школа економіки придбала гольф-клуб на Оболонській набережній за $18 млн.

На його території створять новий університетський кампус, повідомив президент KSE Тимофій Милованов.

Загальна сума інвестицій у проєкт — близько $40 млн. Його профінансували міжнародні та українські донори — з 2022 року вони передали KSE Foundation понад $150 млн.

За словами Милованова, це найбільша приватна інвестиція в освіту одного українського вишу з часів незалежності.

Територію гольф-клубу адаптують під навчальні корпуси, лабораторії, мейкер-спейси, простори для хакатонів, літніх шкіл і міжнародних освітніх змагань. Гольф збережуть як частину спортивної інфраструктури. Він стане доступним для всіх, поряд також облаштують громадський парк, літній кінотеатр, простори для форумів і академічної греблі.

“Висоток і ЖК тут не буде. Машин, що їздять по парку, теж не буде. Буде відкритий Гарвард для людей”, — пояснює Милованов.

Новий кампус дозволить подвоїти кількість STEM-програм, збільшити стипендійний фонд і розширити міжнародні партнерства, додає ректор KSE Тимофій Брік.

Над архітектурною концепцією працює київське бюро “Форма”. Управління реконструкцією здійснює компанія KEY Group. До розробки простору залучать урбаністів і місцеву громаду.